Østrig kræver soldater på EU-grænser til at stoppe migration

Soldater i støttefunktion ved EU-grænser er god løsning, indtil Frontex er på fuld styrke, mener Østrig.

Soldater skal bidrage til at bevogte og sikre EU's grænser mod illegal indvandring. Det foreslår Østrig, som i dette efterår har formandskabet for EU.

Den østrigske forsvarsminister, Mario Kunasek, fremlagde torsdag den østrigske regerings plan, som møder tysk modstand, for sine EU-kolleger på et forsvarsministermøde i Wien.

- Meningen med den mulighed er at garantere en effektiv grænsekontrol og at håndtere spidsbelastning med migranter, indtil Frontex er nået op på fuld operationel styrke, skriver formandskabet i en pressemeddelelse.

Frontex er EU's agentur for grænse- og kystbevogtning. EU-Kommissionen har en plan om at styrke Frontex, så agenturet tæller 10.000 grænsevagter.

Tyskland er ifølge en talsmand for Østrigs formandskab skeptisk over forslaget, da man i Tyskland "ikke bryder sig om" at udstationere soldater på tysk og europæisk grund.

Efter forsvarsministermødet gav Kunasek udtryk for, at diskussionen var positiv.

- Vi må beskytte vores grænser effektivt, siger han.

En af de største tilhængere af Østrigs forslag er Ungarn, som ønsker en strammere tilgang i bestræbelserne på at begrænse indvandringen til Europa.

