Østrig laver lotteri for at få flere til at blive vaccineret

For at få flere til at blive vaccineret vil Østrig introducere et lotteri, hvor man kan vinde et gavekort, hvis man lader sig vaccinere.

Det skriver flere medier - herunder nyhedsbureauet Reuters og Bloomberg News.

For hvert vaccinestik får man en lodseddel, hvor man kan vinde en gavekort på 500 euro, som kan bruges på blandt andet hoteller og restauranter. Der vil være gevinst på en ud af ti lodsedler.

Kansler Karl Nehammer forklarer, at et lotteri ifølge regeringen er den bedste måde at give en gulerod til dem, der bliver vaccineret.

- Et vaccinationslotteri er den bedste mulige måde at sætte sådan et system op, siger han til Reuters.

Hver østriger vil få en lodseddel for hvert stik. Man vil altså kunne få op til tre lodsedler.

Ud over lotteriet vil kommuner i Østrig også kunne få økonomiske bonusser, hvis de passerer vaccinationsrater på 80, 85 og 90 procent blandt deres indbyggere.

Den samlede pakker af tiltagene løber ifølge Bloomberg News op i 1,4 milliarder euro. Det svarer til 10,4 milliarder kroner.

72 procent af befolkningen i Østrig har fået to stik, hvilket er blandt de laveste rater i Vesteuropa. I Danmark er det tilsvarende tal 80 procent.

Nyheden om lotteriet er landet torsdag, hvor Østrig ventes at gennemføre en af de mest kontroversielle love, der er set i Europa under coronapandemien.

Det ene kammer i østrigske parlament skal stemme om en lov, der vil medføre, at østrigerne har pligt til at lade sig vaccinere.

Hvis man ikke lever op til loven og lader sig vaccinere, vil man få bøde, der starter på 600 euro og kan stige til 3600 euro.

/ritzau/