Østrig øger grænsekontrol efter kontroversiel melding fra Ungarn

Østrig skærper grænsekontrollen ved landets grænse mod Ungarn.

Det sker, efter at Ungarns regering har meddelt, at den vil løslade tusinder af dømte menneskesmuglere fra landets fængsler.

Af den grund vil Østrig fremover foretage grundigere kontrol af køretøjer fra Ungarn, Rumænien og Serbien.

Det meddeler Østrigs indenrigsministerium søndag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Østrig vil også tage politisamarbejdet med Ungarn op til fornyet overvejelse.

Meldingen fra Ungarn om, at tusinder af dømte menneskesmuglere vil blive sat på fri fod, kom fredag.

Den eneste betingelse er, at de løsladte skal forlade Ungarn inden for 72 timer. Det fremgår af et dekret, der kom fra premierminister Viktor Orbán fredag.

Østrigs indenrigsministerium har reageret med en vis irritation på Ungarns seneste initiativ.

Østrig påpegede fredag, da indholdet af Orbáns dekret blev kendt, at de indsatte er kriminelle, der har bragt andre menneskers liv i fare.

En af de ruter, som menneskesmuglere benytter for at smugle migranter til Europa, går gennem Balkan og videre gennem Ungarn.

Østrig modtager i dag færre asylansøgere end for et år siden. I april søgte omkring 3500 mennesker asyl i landet. Det er en nedgang på omkring en tredjedel sammenlignet med april sidste år.

Det østrigske indenrigsministerium mener, at det skyldes øget overvågning af smuglerruter og bedre samarbejde med de lande, migranter kommer fra, og med de lande - såsom Ungarn - som migranterne rejser igennem.

/ritzau/dpa