Østrig sender politi på gaden for at håndhæve coronaregler

Østrig sender fra tirsdag både uniformerede og civilklædte betjente på gaden for at sørge for, at landets coronarestriktioner overholdes.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

- Vi vil yderligere øge vores pres, lyder det fra indenrigsminister Gerhard Karner mandag, dagen før betjentene sendes på gaden.

Betjentene skal blandt andet sørge for, at forretninger laver de påkrævede tjek, og at ikkevaccinerede kun forlader deres hjem, når det er berettiget.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ikkevaccinerede har siden november været underlagt særlige restriktioner i Østrig. Restriktionerne indebærer, at man kun må forlade sit hjem for at arbejde, handle eller dyrke motion, hvis man ikke er vaccineret mod coronavirus.

Tiltaget er indført for at sætte skub i landets vaccineudrulning.

Knap 73 procent af den østrigske befolkning er færdigvaccineret mod coronavirus. Det viser tal fra statistikbanken Our World in Data.

Det er lavere end eksempelvis Danmark, hvor næsten 80 procent af befolkningen er færdigvaccineret. Det er dog samtidig en smule højere end blandt andet Norge, Tyskland og Holland.

Indtil videre har de østrigske myndigheder opdaget over 12.000 lovovertrædelser i forbindelse med nedlukningen.

Fra tirsdag vil politiet i øvrigt også kontrollere, om coronarestriktionerne overholdes, når det udfører andre opgaver. Det kan eksempelvis være i forbindelse med, at folk stoppes i trafikken, skriver dpa.

Østrig planlægger fra februar at indføre krav om, at landets borgere er vaccineret mod coronavirus. Hvis man ikke er vaccineret, skal det kunne straffes med en bøde på op til 3600 euro (knap 27.000 kroner) i kvartalet.

Østrig har mandag registreret knap 11.000 nye tilfælde af coronasmitte det seneste døgn. Der bor lidt under ni millioner mennesker i Østrig.

/ritzau/