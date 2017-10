Østrigs unge superstjerne vil forandre den politiske kultur

31-årige Sebastian Kurz har med karisma og klar tale genoplivet det støvede konservative ÖVP og kan krone sin kometkarriere med kanslerposten i Østrig

Da Sebastian Kurz som 16-årig bankede på hos det traditionsrige konservative ÖVP’s partikontor i sin hjemlige arbejderbydel Meidling i Wien, blev han sendt væk med en besked om stille sig bagerst i køen og komme tilbage, når han havde påbegyndt et studie.

15 år senere står Kurz nu til at blive Østrigs – og EU’s – yngste regeringschef nogensinde uden nogen videregående uddannelse i bagagen. For han droppede jurastudiet, da hans politiske karriere tog fart og er sin unge alder til trods langtfra nogen politisk grønskolling.

”Vi har gjort det umulige. Dette er vores chance for at skabe ægte forandringer i dette land,” sagde Kurz søndag aften til sine jublende tilhængere ved den konservative valgfest, hvor han lovede at holde begge ben på jorden i sine bestræbelser på at skabe en ny politisk kultur i Østrig.

Men den nu 31-årige Kurz kunne heller ikke dy sig for at minde om, hvor mange der havde smilet overbærende ad ham og hans projekt med at forny østrigsk politik.

I stedet for at stille sig bagerst i køen dengang efter årtusindskiftet strøg Sebastian Kurz på kort tid til tops i ÖVP’s ungdomsorganisation og blev landskendt efter at have ført en lige lovligt kæk lokal valgkamp med en stor Hummer-firehjulstrækker og letpåklædte damer som blikfang i 2010. Som blot 24-årig vakte han stor opmærksomhed og også forargelse ved at blive udnævnt til viceintegrationsminister, efter at han frejdigt var troppet op hos den daværende konservative partiformand og vicekanslers kontor og havde foreslået denne at oprette to nye ministerier: Et for generationsretfærdighed og et for integration.