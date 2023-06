Østrigsk politi evakuerer 151 togpassagerer fra brand i tunnel

Over 150 passagerer måtte sent onsdag aften evakueres fra et fjerntog, som var brudt i brand i en bjergtunnel i den østrigske provins Tyrol.

Østrigsk politi oplyser, at 151 passagerer måtte evakueres fra nattoget, der var på vej fra Innsbruck i Østrig til Amsterdam i Holland og Hamburg i Tyskland.

Det skriver Deutsche Welle.

I første omgang lød vurderingen fra beredskabstjenester, at så mange som 370 passagerer måtte evakueres fra nattoget.

Senere blev det oplyst, at dette var et skøn vurderet på det samlede antal billetreservationer, som dog viste sig at være unøjagtigt.

Branden om bord på toget brød ud onsdag aften.

Beredskabstjenesterne oplyser ifølge nyhedsbureauet dpa, at det var en skade på en loftsledning i Terfener-tunnelen, der forårsagede en brand i et eller flere køretøjer, der blev transporteret på en vogn på fjerntoget.

Delstatsregeringen i Tyrol oplyser ifølge Deutsche Welle, at 33 personer har pådraget sig mindre skader eller indåndet røg.

Ingen personer er kommet alvorligt til skade.

- Ifølge vores nuværende oplysninger er der i alt 33 personer med mindre skader, som er bragt på hospitalet for at blive tilset yderligere, oplyser delstatsregeringen i en erklæring kort efter midnat torsdag.

Anmeldelsen om branden i Terfener-tunnelen i Fritzens i det vestlige Østrig kom klokken 20.45.

Det østrigske brandvæsen meldte hurtigt ud, at branden var under kontrol, og få timer senere forlød det også, at den var slukket.

Ifølge Deutsche Welle blev der sendt 700 redningsarbejdere til stedet.

Den østrigske nationale jernbaneoperatør ÖBB oplyser, at der efterfølgende blev sat telte op, hvor de evakuerede passagerer kunne modtage lægehjælp.

Andre blev fragtet tilbage til Innsbruck.

/ritzau/