Østrigsk politiker opgiver EU-mandat efter Ibiza-afsløring

Titusindvis af vælgere gav Heinz-Christian Strache en plads i EU-Parlamentet, men østrigeren opgiver sædet.

Den tidligere FPÖ-leder Heinz-Christian Strache opgiver det sæde, som de østrigske vælgere for tre uger siden gav ham i Europa-Parlamentet.

Det meddeler Strache mandag ifølge det tyske nyhedsbureau dpa. Østrigeren forsikrer samtidig, at han ikke har planer om at forlade politik.

- Mit politiske liv, som altid har været med fokus på Østrig og Wien, er helt afgjort ikke slut, siger politikeren.

Heinz-Christian Strache blev i maj tvunget til at gå af som vicekansler og formand for FPÖ.

Det skete i forlængelse af skjulte optagelser fra 2017 på ferieøen Ibiza. De afslørede, at eksformanden før det østrigske valg var klar til at tilbyde statslige kontrakter til en kvinde, som udgav sig for at være niece af en russisk oligark.

Sagen væltede Østrigs regering i løbet af nogle uger.

Optagelserne fra ferieøen skræmte dog ikke vælgerne væk. Ved valget til EU-Parlamentet i maj vandt den 50-årige østrigske politiker et sæde med 45.000 personlige stemmer.

- Strache har truffet den rette beslutning, siger FPÖ fungerende partiformand, Norbert Hofer, ifølge dpa.

Formanden mener, at de juridiske følger og baggrunden for videoen fra Ibiza skal opklares og ryddes af vejen, før Strache bør tage en sådan post.

Den tidligere FPÖ-leder forsøger i øjeblikket ad rettens vej at ramme dem, som optog og viderebragte videoen fra Ibiza.

