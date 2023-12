Offentlig kanal går i sort under ny polsk regerings mediereformer

Medierne er i den grad blevet en politisk kampplads i Polen.

Onsdag har landets nye regering sat en stopper for udsendelser på en offentlig tv-kanal, der beskyldes for at have været et propagandaværktøj.

Samtidig har regeringen fyret ledende skikkelser på flere offentligt ejede medier.

Det er kun en uge siden, at Donald Tusk, som er leder af det liberale og proeuropæiske parti Borgerplatformen, blev taget i ed som polsk premierminister.

Hans nye regering har lovet at genoprette "upartiskheden i polske medier".

Det er ifølge regeringen nødvendigt, efter at det nationalkonservative parti Lov og Retfærdighed (PiS) i otte år har siddet på magten i Polen.

Kritikere har beskyldt partiet for at knægte domstolenes uafhængighed, forværre forholdet til EU og gøre statsejede medier til propagandaværktøjer. Især er kanalen TVP Info blevet beskyldt for at være partisk.

Fyringerne rammer blandt andet den statslige kanal TVP og radio. Også ledelsen hos nyhedsbureauet PAP er fyret.

Parlamentet vedtog tirsdag at genoprette de offentlige mediers "upartiskhed".

Parlamentet opfordrer således "alle statslige myndigheder til med det samme at genoprette forfatningsmæssig orden i form af borgeres adgang til troværdig information".

Tusks planer om at reformere medierne møder modstand fra begyndelsen fra det tidligere regeringsparti.

PiS har i stærke vendinger kritiseret fyringerne.

Politi er blevet kaldt ud til bygningerne hos TVP. Imens er PiS-politikere dukket op netop ved TVP's bygninger og ved andre mediekontorer.

Demonstranter er om aftenen mødt op foran TVP-kontorer i Warszawa samt i mindre byer.

- Slutningen på TVPiS, skrev Borgerplatformen på det sociale medie X, efter at TVP Info stoppede med at sende.

Regeringen har nu lovet at skabe nye tv-stationer med en i dens øjne mere afbalanceret tilgang til public service-udsendelser.

Støtter af TVP Info mener, at alsidigheden i det polske mediebillede skades, hvis kanalen lukkes.

TVP Info har blandt andet støttet en hård kurs over for migration, og tilhængere mener, at en konservativ stemme risikerer at forsvinde.

Tusks forgænger, Mateusz Morawiecki, har kaldt afskedigelserne en overtagelse med magt. Han anser dem for at være ulovlige.

