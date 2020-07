Offer på årsdag for Utøya-angreb: Modgiften mod had er håb

Talere ved markering af niårsdagen for angreb på Utøya i Norge lægger vægt på, at had skal bekæmpes.

Det er onsdag præcis ni år siden, at Anders Breivik bombede regeringskvarteret i Oslo og gik til angreb mod Arbeiderpartiets Ungdomsforbund (AUF), der holdt sommerlejr på øen Utøya.

Årsdagen bliver dagen igennem markeret rundtom i Norge.

Der ligger en tung stilhed over regeringskvarteret, da navnene på de 77 dræbte ved angrebet 22. juli 2011 et efter et bliver læst op onsdag formiddag.

Flere taler i forbindelse med markeringen, heriblandt statsminister Erna Solberg. Det vil altid være tungt at huske tilbage på begivenhederne, der fandt sted for nu ni år siden, understreger statsministeren.

- Men ordene kan hjælpe et stykke på vej. Vi gentager ordene "aldrig mere" for at minde os selv om løftet, vi gav: At vi hver dag skal kæmpe for de værdier, som terroristen vil ramme.

- 22. juli minder os om, at liv kan være i fare, når hadet får lov at stå uimodsagt, lyder det fra Erna Solberg ved mindeceremonien.

Markeringen ved regeringskvarteret er på grund af coronapandemien begrænset til cirka 50 deltagere.

Blandt dem er AUF-leder Ina Libak, som selv blev skudt fire gange på Utøya.

- Had tager liv. Men vi ved, at den bedste modgift mod had er kærlighed, håb og fællesskab, siger hun.

Hun lægger vægt på, at det er vigtigt at tage kampen op imod højreekstremt tankegods, som vinder frem i samfundet.

Ved ceremonien bliver der lagt vægt på, at det er vigtigt at huske hændelserne for ni år siden. Det er en del af Norges historie og må derfor ikke gå i glemmebogen, lyder det.

Markeringen onsdag omfatter foruden ceremonien ved regeringskvarteret en mindegudstjeneste i Oslo Domkirke og en markering på Utøya klokken 16.

