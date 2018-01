Offer for syreangreb tilgiver jaloux veninde, der vansirede hende

For fem år siden blev britiske Naomi Oni overhældt med syre. Det var en af hendes nærmeste, der stod bag angrebet

Den i dag 25-årige Naomi Oni blev i december 2012 udsat for et tilsyneladende umotiveret angreb med syre, da den britiske kvinde var på vej hjem fra arbejdet i et stormagasin. En ukendt kvinde tilhyllet i en burka fulgte efter hende og sprøjtede den ætsende væske over hende, da hun steg af en bus foran sit hjem i det østlige London. Huden i hendes ansigt og på hendes krop begyndte at brænde, og hun blev efterladt med livsvarige skader.