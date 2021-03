Øget åbenhed om løn skal sikre kvinder og mænd lige løn i EU

EU-Kommissionen forsøger at garantere ligestilling på løn gennem værktøjer og krav til arbejdsgivere.

I Europa tjener kvinder fortsat væsentligt mindre end mænd for det samme arbejde. Det vil EU-Kommissionen forsøge at gøre op med via større åbenhed om lønforhold.

Torsdag spiller EU-Kommissionen ud med et forslag til et direktiv, der blandt andet styrker en eksisterende ret til kompensation, hvis man er udsat for løndiskrimination.

- Samme arbejde fortjener samme løn. For at få lige løn er der brug for transparens. Kvinder skal vide, om deres arbejdsgiver behandler dem fair, siger kommissionsformand Ursula von der Leyen i en pressemeddelelse.

Åbenhed kommer i form af en række krav til arbejdsgiverne. De skal fremlægge information om lønniveauet til en opslået stilling før jobsamtalen.

De må ikke afkræve ansøgeren svar på dennes tidligere løn.

Desuden skal ansatte have adgang til oplysninger om lønniveauet fra arbejdsgiveren ud fra køn og alder på det samme niveau, som de selv arbejder på.

Arbejdsgivere med mindst 250 ansatte skal fremlægge information om forskellen mellem løn til kvinder og mænd.

Til internt brug skal disse beløb gøres op, så man kan se, hvad en kvinde henholdsvis mand tjener i en bestemt type job.

Er der en forskel på mindst fem procent mellem mænd og kvinder, og kan arbejdsgiveren ikke retfærdiggøre dette, skal det vurderes sammen med medarbejderorganisationer.

- Det er på høje tid, at både mænd og kvinder har magt til at kræve deres ret. Med værktøjer vil vi give jobsøgende og ansatte magt til at kræve en fair løn - og til at kende deres rettigheder, siger EU-kommissær Vera Jourová.

Der findes et 15 år gammelt EU-direktiv, der skal sikre lige løn for lige arbejde, og det er senere forsøgt styrket med en EU-henstilling, som er lovgivning, der ikke er bindende for medlemslandene.

Disse regler til trods er forskellen i løn mellem mænd og kvinder fortsat 14 procent på EU-plan.

/ritzau/