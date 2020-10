Øjenvidner: Politi skyder flere ved demonstration i Nigeria

Et udgangsforbud skal holde protester nede i Lagos. Tirsdag blev der angiveligt skudt mod demonstranter.

Ifølge Amnesty International er flere døde, efter at politi har skudt mod demonstranter i Nigeria tirsdag aften.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Regeringen i delstaten Lagos, som også er navnet på landets største by, har indledt en undersøgelse af skyderierne, som fandt sted under demonstrationer mod politivold.

Et øjenvidne siger til britiske BBC, at han har talt op mod 20 lig og 50 sårede.

Tallene er ikke bekræftede. Det står ikke klart, hvordan skyderierne er begyndt.

- Folk blev dræbt ved Lekki (by i Lagos, red.) af sikkerhedsstyrker, siger Amnesty-talsmand i Nigeria Isa Sanusi ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han oplyser, at rettighedsgrupper "arbejder på at få bekræftet hvor mange".

Lagos, hvor der bor mindst 17 millioner mennesker, blev tirsdag sat under et udgangsforbud.

Skyderiet fandt ifølge flere vidner sted, da politi forsøgte at sprede en ellers fredelig demonstration på over 1000 mennesker for at opretholde udgangsforbuddet. Det skriver AFP.

Imens er urobetjente blevet udstationeret landet over for at holde styr på demonstrationerne, skriver dpa.

De store demonstrationer i landet begyndte som en direkte protest mod politiets såkaldte Special Anti-Robbery Squad (Sars), som beskyldes for overgreb, drab og tortur.

Enheden blev 11. oktober opløst af præsidenten, skriver BBC.

Demonstrationerne har senere udviklet sig til bredere protester mod den måde, som landet fungerer på, og tusindvis er de seneste uger gået på gaderne.

