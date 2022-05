Oklahoma vil forbyde aborter fra første graviditetsdag

Guvernør ønsker, at Oklahoma får den mest restriktive abortlov i USA. Nu er det tæt på at være en realitet.

Den lovgivende forsamling i Oklahoma har torsdag vedtaget et lovforslag, der vil forbyde næsten alle aborter. Det skriver New York Times.

Ifølge avisen er der tale om den mest vidtgående abortlov i USA, hvis den republikanske guvernør Kevin Stitt som forventet underskriver den. Sker det, vil loven træde i kraft med omgående virkning.

Kevin Stitt har tidligere sagt, at Oklahoma skal have den mest restriktive lov mod aborter af samtlige USA's 50 delstater.

I begge kamre i delstatens lovgivende forsamling - Repræsentanternes Hus og Senatet - har Republikanerne et flertal.

- Der kan ikke være noget mere vigtigt eller afgørende end forsvaret af uskyldigt, ufødt liv, sagde republikaneren Jim Olsen under debatten i Repræsentanternes Hus i Oklahoma, hvor lovforslaget blev vedtaget med stemmerne 73-16.

Den nye lov vil forbyde aborter fra første graviditetsdag. Der er undtagelser i tilfælde af voldtægt og incest. Men kun hvis de kriminelle overgreb er anmeldt til politiet.

Hvis en mors helbred er i fare, såfremt graviditeten ikke afbrydes, vil det også være tilladt af få en abort.

Loven er modelleret efter en kontroversiel lov i Texas, der forbyder abort efter sjette graviditetsuge, og som giver borgere mulighed for at lægge sag an mod personer, som de mistænker for at hjulpet en anden med at få en abort.

Også i Oklahoma giver loven borgere mulighed for at anmelde alle, der "hjælper og er medskyldig" til en abort. Personer, som har hjulpet med at foretage en abort, skal betale mindst 10.000 dollar i tortgodtgørelse, hvis de taber et søgsmål. Det svarer til godt 70.000 kroner.

Loven i Texas blev kritiseret voldsomt af USA's demokratiske præsident, Joe Biden.

- Min regering er dybt forpligtet over for den forfatningssikrede ret, der er fastslået i Roe versus Wade-sagen for næsten fem årtier siden, og vi vil beskytte og forsvare den ret, erklærede Biden, da loven trådte i kraft i Texas i september sidste år, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Med "Roe versus Wade" henviste præsidenten til en højesteretsafgørelse fra 1973.

Den sikrede retten til abort i USA - og i særlig grad kvinders ret til selv at vælge.

For nylig viste et lækket notat fra højesteretten, at et flertal af de ni dommere tilsyneladende går ind for at omgøre afgørelsen fra 1973.

USA's højesteret, der har et flertal af republikansk udpegede dommere, ventes af komme med en bindende kendelse i løbet af sommeren.

/ritzau/