Oklahomas guvernør underskriver USA's strengeste abortlov

Det er fremover forbudt at få foretaget en abort i Oklahoma fra første graviditetsdag med kun får undtagelser.

Oklahomas guvernør, Kevin Stitt, har underskrevet en lov, der forbyder næsten alle former for abort i den amerikanske delstat.

Loven, der bliver anset som USA's strengeste abortforbud, er trådt i kraft med omgående virkning.

Den forbyder aborter fra første graviditetsdag og tillader borgere at sagsøge dem, der hjælper kvinder med at standse deres graviditet.

- Jeg lovede borgere i Oklahoma, at jeg ville underskrive en lov, der er for retten til liv. Jeg er stolt af at kunne holde mit løfte i dag, skriver guvernøren i en erklæring.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den nye lov tillader kun få undtagelser i tilfælde af voldtægt, incest, eller hvis morens helbred er i fare. Loven forbyder ikke brug af prævention.

Loven giver borgere mulighed for at anmelde alle, der "hjælper og er medskyldige" til en abort.

Personer, som har hjulpet med at foretage en abort, skal betale mindst 10.000 dollar i tortgodtgørelse, hvis de taber et søgsmål. Det svarer til godt 70.000 kroner.

/ritzau/Reuters