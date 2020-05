Økonomisk prognose fra EU: Alvorlige tal for Danmark

EU-Kommissionens prognose bygger på en forventning om hurtig genopretning, siger cheføkonom i Dansk Industri.

Danmark har ifølge EU-Kommissionen reageret resolut på den aktuelle krise.

Men det kan ikke ændre på, at dansk økonomi vil skrumpe markant i år - som den vil gøre i samtlige EU-lande.

En prognose udsendt onsdag skønner, at bruttonationalproduktet (bnp) svinder med 5,9 procent i 2020.

Bnp er et udtryk for størrelsen af en økonomi. Stigninger eller fald i bnp viser, om økonomien vokser eller skrumper.

- Man kan virkelig se alvoren i de danske tal, siger cheføkonom Allan Sørensen hos Dansk Industri.

Som årsager fremhæver han store fald i både privatforbruget, eksporten og investeringer.

Af prognosen fremgår det også, at Danmark skønnes at få et budgetunderskud på over 7 procent i år.

Dansk Industri frygter, at tilbagegangen bliver endnu større, end det vurderes i dagens prognose fra EU.

- Dansk økonomi står midt i den største økonomiske krise siden Anden Verdenskrig. Virksomhedernes omsætning er styrtdykket. Vi forventer, at dansk økonomi kan skrumpe med otte procent i 2020, siger han.

Der ligger i prognosen fra EU en forventning om, at samfund i Europa relativt hurtigt vil komme ud på den anden side af krisen med genåbning af markeder.

Men det er forbundet med stor usikkerhed, da man endnu ikke ved, hvornår virus kan bringes under kontrol.

Kommissionen venter en markant vækst i økonomierne allerede fra næste år.

Dog vurderes denne vækst ikke at kunne udligne alt det tabte ved udgangen af næste år.

- Den prognose bygger på en forhåbning om et V-forløb, hvor vi desværre får en stor økonomisk nedtur i år, og vi kan så begynde at indhente det.

- Men jeg vil stadig fremføre, at det betyder, at selv i 2021 er vi ikke tilbage på niveauet 2019, så vi stadig blevet fattigere, siger Allan Sørensen.

Et V-forløb er et scenarie, hvor man - som bogstavet tegnes - ser et brat fald i økonomien, hvilket umiddelbart efter følges af en brat stigning.

Et andet scenarie for krisen er et U-forløb, hvor nedturen vil vare længere, før man igen ser en vækst. Et endnu mere dystert scenarie er L-forløbet, hvor bnp forbliver lavere end før krisen.

/ritzau/