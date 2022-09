Olaf Scholz: Putin ser stadig ikke invasion som fejl

Opsigtsvækkende tilbageslag på slagmarken synes ikke at have haft indvirkning på Ruslands præsident.

Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, siger onsdag, at der ikke er tegn på, at den russiske leder Vladimir Putin mener, at invasionen af Ukraine var en fejltagelse.

Scholz gennemførte tirsdag en halvanden time lang telefonsamtale med Putin,

- Desværre synes Putin ikke at have indset, at beslutningen om at invadere Ukraine er en fejltagelse, siger Scholz.

Han understreger, at det er vigtigt at understrege over for den russiske præsident, at russerne må trække sig ud.

I samtalen med Putin krævede den tyske regeringschef en "fuldstændig tilbagetrækning" af russiske styrker fra Ukraine.

Scholz opfordrede den russiske præsident til at "finde en diplomatisk løsning hurtigst muligt, at sørge for en fuldstændig tilbagetrækning af russiske styrker og at respektere Ukraines territoriale integritet og suverænitet".

Samtalen mellem de to var den første i to uger.

Scholz gjorde det klart, at Tyskland under ingen omstændigheder har tænkt sig at anerkende nogen ukrainske områder som værende russiske.

Ukraine har i de seneste dage tilbageerobret over 6000 kvadratkilometer af landets territorium fra russerne. En militær sejr synes derfor at være en reel mulighed for præsident Volodymyr Zelenskyjs vestligt støttede hær.

Imens fremsættes der mange spekulationer om, hvordan det russiske regime omkring Putin har tænkt sig at besvare de seneste dages ukrainske sejre på slagmarken.

Aleksander Khramtjikhin, en uafhængig russisk militæranalytiker, vurderer, at Putin muligvis venter på at få hjælp fra vinterens kulde.

Til den tid vil Ukraines "socioøkonomiske problemer" blive forværret, siger Khramtjikhin uden at gå nærmere i detaljer.

Alexander Grinberg, der er analytiker ved Jerusalems Institut for Strategi og Sikkerhed, betegner Ukraines sejre som "spektakulære", men som "taktiske" - og ikke nødvendigvis afgørende.

/ritzau/Reuters