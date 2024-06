Olaf Scholz vil stramme tyske udvisningsregler efter knivangreb

Tysklands regering vil gøre det muligt at hjemsende kriminelle udlændinge til lande som Afghanistan og Syrien, selv om der er risiko for, at personer dømt for kriminalitet bliver slået ihjel i de pågældende lande.

Desuden skal det være tilstrækkelig grund til at blive udvist, at man har udtrykt støtte til terror.

Det siger Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz i en tale til Forbundsdagen.

- Enhver, som forherliger terrorisme, er imod vores værdier og bør udvises, siger Scholz.

Meldingen kommer efter en stribe af voldelige overfald i Tyskland.

Blandt andet blev seks personer såret ved et knivangreb under en højrefløjsdemonstration i byen Mannheim fredag. Den ene af de sårede - en politibetjent - døde efterfølgende af sine skader.

En afghansk mand, der kom til Tyskland i 2014, er sigtet for angrebet.

Blandt ofrene for knivangrebet var den højreekstremistiske aktivist Michael Stürzenberger.

Onsdag var der igen et angreb i Mannheim. Her blev en lokalpolitiker fra det højreorienterede parti Alternative für Deutschland (AfD) overfaldet med kniv.

Politikeren overlevede overfaldet, og en person blev efterfølgende anholdt.

Der er ifølge politiet tale om en 25-årig person med tydelige tegn på psykisk sygdom. Det fremgår ikke, om vedkommende er tysker eller eventuelt har udenlandsk baggrund.

Det er opsigtsvækkende, at Olaf Scholz åbner for at udvise mennesker til blandt andet Afghanistan. Da Taliban fik magten i landet i 2021, stoppede Tyskland med at udvise personer dertil.

Ifølge data fra den tyske regering er antallet af verbale og fysiske angreb begået mod politikere i Tyskland mere end fordoblet siden 2019.

/ritzau/Reuters