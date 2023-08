Oldtidshval fundet i Peru kan være historiens tungeste dyr

Blåhvalen har fået sig en alvorlig konkurrent til titlen som historiens tungeste dyr.

I en videnskabelig artikel beskriver forskere nemlig fossiler af en tidlig hvalart ved navn Perucetus colossus, der var i live for omkring 38 til 40 millioner år siden.

Dyret, der er bygget lidt som en søko, kan muligvis have haft en større masse end blåhvalen, som ellers længe været anset for at være det tungeste dyr nogensinde.

Forskerne anslår, at Perucetus colossus var 20 meter lang.

Den kan have vejet op til 340 ton, hvilket er mere end noget andet dyr, som forskere kender til - også blåhvalen og de største dinosaurarter.

Dens navn betyder "kolossal peruansk hval".

- Dette dyrs mest karakteristiske egenskab er helt klart dens ekstreme vægt, som peger i retning af, at evolutionen kan skabe organismer med kendetegn, som overgår vores fantasi, siger palæontolog Giovanni Bianucci fra Universitetet i Pisa i Italien.

Bianucci er hovedforfatter til studiet, som er offentliggjort i tidsskriftet Nature.

Minimumestimatet for den peruanske kæmpehvals vægt er 85 ton. Gennemsnittet er 180 ton. Den største kendte blåhval vejede omkring 190 ton. Den var dog længere end Perucetus med 33,5 meter.

Argentinosaurus, en firbenet planteæder, som levede for omkring 95 millioner år, blev i et studie offentliggjort i maj rangeret som den tungeste dinosaur nogensinde. Den havde en estimeret vægt på omkring 76 ton.

Det forskerhold, der står bag studiet om den peruanske kæmpehval, fandt 13 ryghvirvler, fire ribben og en hofteknogle tilhørende hvalen i en kystørken i det sydlige Peru.

Knoglerne havde ekstremt stor massefylde og var meget kompakte.

/ritzau/Reuters