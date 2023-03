Olieboringsprojekt i Alaska får miljøgrupper til at lægge sag an

Amerikanske miljøgrupper har tirsdag indgivet et søgsmål, der har til formål at stoppe et kontroversielt olieboringsprojekt i delstaten Alaska.

Præsident Joe Biden trodsede mandag protester fra miljøgrupper og godkendte olieboringsprojektet i Alaska.

Det er den amerikanske energigigant ConocoPhillips, der har fået tilladelse til at bore efter olie tre steder i det nordlige Alaska.

Joe Biden lovede ellers i præsidentvalgkampen i 2020, at han ikke ville godkende nye projekter med udvinding af olie og gas på offentlige arealer.

Projektet har fået navnet Willow.

De seks grupper, der har indgivet søgsmålet, beskylder det amerikanske indenrigsministerium for at bryde flere love ved at godkende projektet. Blandt dem er en lov om truede dyrearter.

- ConocoPhillips' kæmpe olie- og gasprojekter er en ægte trussel mod dyreliv, økosystemer og samfund i det arktiske Alaska, siger Mike Scott fra Sierra Club, som er en af klagerne i søgsmålet.

- Hvis de får lov til at lave første spadestik, vil Willow-projektet bliver en katastrofe for klimaet, og dets effekter vil kunne mærkes i årtier.

Dan Sullivan, der er senator i Alaska, siger, at det er forventet, at der vil blive lavet søgsmål i et forsøg på at sætte en stopper for projektet.

- Vi er klar til at forsvare denne beslutning mod mulige useriøse juridiske sager fra de ngo'er, der hele tiden har forsøgt at sætte en stopper for Willow-projektet, siger han.

Politikerne i Alaska har lobbyet meget for, at boringsprojektet skulle godkendes. De forsvarer projektet ved at sige, at det er en kilde til tusindvis af job, og at det kan hjælpe USA med at blive uafhængige af energi fra andre lande.

Det ventes, at der fra boringen kan komme 180.000 tønder olie om året eller omkring 576 millioner tønder på 30 år.

Willow-projektet vil dog også udlede 239 millioner ton kulstof i atmosfæren over de næste 30 år, viser beregninger fra indenrigsministeriet.

Det er det samme som, hvad 64 kulkraftværker udleder årligt.

Joe Biden har lovet at halvere udledningen af drivhusgasser i 2030 sammenlignet med 2005.

