Olielager står i brand i russisk by efter droneangreb

Olietanke på et brændstoflager i den russiske region Bryansk står i brand. Det er sket, efter at det russiske militær har skudt en ukrainsk drone ned.

Det oplyser den lokale guvernør, Aleksandr Bogomaz.

Dronen forsøgte at angribe mål i byen Klintsy, skriver han på beskedtjenesten Telegram.

Ifølge de foreløbige oplysninger er ingen kommet til skade, fortæller han.

Bogomaz skriver, at det lykkedes at "neutralisere" dronen. Men den ubemandede drone havde held til at droppe sin dødbringende last.

Brandfolk fra 13 brandslukningskøretøjer er sat ind for at slukke branden.

Det russiske forsvarsministerium siger, at dronen er blevet "ødelagt", og at det ukrainske angreb er afværget.

Men de lokale jernbaner i Bryansk oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at et tog med speciale i at bekæmpe store brande er nået frem til Klintsy. Det skal bekæmpe branden på olielageret.

Det skriver de på Telegram.

Regionen Bryant ligger lige nord for Ukraines grænse. Byen Klintsy var i februar 2022 opmarchområde for del af den russiske styrke, som angreb Ukraine.

Ukraine hævdede torsdag, at det havde ramt mål i den russiske storby Sankt Petersborg. Det var sket med en hjemmelavet drone.

Det oplyste en minister i den ukrainske regering til nyhedsbureauet Interfax-Ukraine.

Dronen havde fløjet 1250 kilometer ifølge ministeren.

En militær kilde i den ukrainske hær sagde tidligere til nyhedsbureauet Reuters, at en olieterminal i Sankt Petersborg blev ramt. Det var sket som "led i en ny indsats i denne region".

Skt. Petersborg er Ruslands næststørste by. Den har kun sjældent oplevet angreb i forbindelse med krigen i Ukraine.

/ritzau/Reuters