Olien pumper igen gennem polsk rørledning

Råolien strømmer igen i olierørledningen Druzhba i Polen, hvor der tidligere på ugen blev meldt om lækager.

Det oplyser den polske rørledningsoperatør Pern lørdag.

Olien transporteres fra Rusland via rørledningen til blandt andet Tyskland.

- Årsagerne til lækagerne er ved at blive efterforsket, meddeler den polske operatør.

Artiklen fortsætter under annoncen

- På nuværende tidspunkt er Perns aktiviteter fokuseret på at rydde området og genoprette det til den oprindelige tilstand.

Det er ikke oplyst, hvor store mængder olie der er lækket.

To lækager blev opdaget tirsdag aften. Næste dag meddelte Pern, at der ikke var tegn på, at udefrakommende havde forårsaget skaderne.

Lækagerne kom på et tidspunkt, hvor flere europæiske lande er ekstra opmærksomme på energiforsyningen.

Der er også ekstra opmærksomhed på mulig sabotage, særligt efter at de to gasrørledninger Nord Stream 1 og 2 begge blev ramt af lækager for få uger siden.

Nord Stream 1 og 2 ligger på bunden af Østersøen, hvor de går øst om Bornholm.

Blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S) har sagt, at der var tale om sabotage.

Svensk, dansk og tysk politi har samarbejdet om at finde ud af, hvad der helt præcist førte til skaderne på Nord Stream 1 og 2.

På et pressemøde med blandt andre den danske statsminister kom det frem, at der formentlig har været tale om bevidste sprængninger.

Det svenske sikkerhedspoliti, Säpo, var efter sin undersøgelse af lækagerne fra Nord Stream-rørledningerne blevet bestyrket i sin mistanke om sabotage. Det oplyste Säpo i sidste uge.

/ritzau/Reuters