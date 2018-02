Oliepris er under pres - store fald i løbet af seneste uge

Kontrakter på nordsøolie er fredag faldet med 3,5 dollar. Stigende olieproduktion i USA er med til prispres.

Olieprisen er fredag faldet over tre procent, mens uroen på de internationale aktiemarkeder fortsætter, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kontrakter på nordsøolie er i løbet af dagen faldet 3,5 dollar for en tønde til 62,53 dollar.

Det sker samtidig med uro på de amerikanske og internationale aktiemarkeder.

Der har ellers i løbet af vinteren været optimisme i oliebranchen med støt stigende oliepriser. Men den trend synes brudt.

Oliekontrakter, såkaldte futures, er faldet med 11 procent, siden de toppede i slutningen af januar. Der er tale om det største ugentlige fald i to år.

Det er dels uroen på aktiemarkederne og dels bekymringen for overproduktion, der får oliepriserne til at falde.

Nye tal viser, at den amerikanske olieproduktion igen stiger kraftigt. Det gælder navnlig fra felter, der benytter sig af fracking-teknologi til at hive olien op.

- Data, der viser, at den amerikanske produktion stiger, bidrager til den generelle opfattelse, at den amerikanske produktion kan udligne nedskæringer i Opec.

Det siger markedsanalytiker Gene McGillian fra amerikanske Tradition Energy til Reuters.

De Olieeksporterende Landes Organisation (Opec) med Saudi-Arabien i spidsen besluttede sidste år at sætte loft over produktionen af olie for at presse prisen på verdensmarkedet op.

/ritzau/