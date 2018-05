Olieprisen stiger efter Trumps skrotning af atomaftale

Irans eksport af råolie vil blive kraftigt beskåret af nye sanktioner, siger USA's finansminister.

Prisen på olie stiger onsdag til det højeste niveau siden 2014, efter at USA's præsident, Donald Trump, tirsdag meddelte, at USA trækker sig ud af den internationale aftale med Iran om landets atomprogram.

En tønde nordsøolie stiger på de asiatiske råvaremarkeder med to procent til 76,42 dollar. Det er den højeste pris siden november 2014 ifølge Reuters.

- Sanktioner vil sandsynligvis blive genindført over for Iran, og det vil i sidste ende påvirke Irans olieeksport, siger William O'Loughlin, analytiker hos det australske finanshus Rivkin Securities, til Reuters.

Til gengæld for aftalen, der blev indgået i 2015, ophævede USA og andre vestlige lande mangeårige sanktioner mod Iran.

Det betød blandt andet, at Iran igen fik mulighed for at sælge olie til udlandet.

I april i år eksporterede Iran 2,6 millioner tønder olie om dagen. Det gør landet til den tredjestørste eksportør i Organisationen for Olieeksporterende Lande (Opec). De to største er Saudi-Arabien og Irak.

Med Trumps beslutning om at vende ryggen til aftalen, er der lagt op til, at USA genindfører sanktioner mod Iran.

Den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, siger således i forlængelse af Trumps melding, at Irans salg af olie vil blive kraftigt beskåret af nye sanktioner.

Det er uvist, hvor hårdt det vil smitte af på priserne. Det forudser Tomomichi Akuta, der er økonom hos Mitsubishi UFJ Research i Tokyo.

- Der er bekymringer for, at Irans olieeksport kan falde med omkring én million tønder fra det nuværende niveau, siger han til Reuters.

Aktuelt er der ifølge ham fin balance mellem udbud og efterspørgsel på oliemarkedet.

Men det kan nye sanktioner lave om på, så udbuddet ikke længere matcher efterspørgslen. Og det vil presse prisen op.

- Oliepriserne kan stige med mindst ti dollar for en tønde, så nordsøolie vil nærme sig 90 dollar, siger Tomomichi Akuta.

/ritzau/