Olieskib og 11 besætningsmedlemmer tilbageholdes af Iran

Et fartøj, der mistænkes for at smugle 250.000 liter dieselolie i Den Persiske Bugt, er opbragt af Iran.

Irans Revolutionsgarde har opbragt et skib i Den Persiske Bugt, der angiveligt smuglede 250.000 liter dieselolie til De Forenede Arabiske Emirater.

Det skriver det halvofficielle nyhedsbureau Isna og det statslige tv.

- Skibet blev opbragt nær den iranske ø Tunb i Den Persiske Bugt, lyder det.

Besætningen er blevet overdraget til myndighederne i den sydlige Hormozgan-provins. Besætningsmedlemmernes nationaliteter er ikke oplyst.

General Ali Ozmayi fra Irans Revolutionsgarde siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at i alt 11 besætningsmedlemmer er anholdt.

Meldingen kommer efter weekendens angreb mod to olieanlæg i Saudi-Arabien. Det har ført til nye spændinger mellem fjenderne Saudi-Arabien og Iran.

Yemens houthi-bevægelse, der er på Irans side, har taget skylden for angrebet, der skete lørdag. Amerikanerne mener dog, at det er Iran selv, der står bag angrebet. Det afviser Iran.

Iran har nogle af verdens lavest oliepriser og kæmper imod stigende smugling af olie fra Iran til dets nabolande.

Tidligere i september opbragte den iranske kystvagt et skib, der var mistænkt for at smugle olie i Den Persiske Golf. Skibets 12 besætningsmedlemmer fra Filippinerne blev også tilbageholdt.

Angrebet mod de saudiarabiske olieanlæg lørdag har fået USA's præsident, Donald Trump, til at reagere.

Natten til mandag skrev han på Twitter:

- Der er grund til at tro, at vi kender gerningsmændene. Vi er klar, afhængig af bekræftelse, men vi venter på at høre, hvem Saudi-Arabien mener, der står bag angrebet, og under hvilke vilkår vi bør fortsætte.

Det er første gang, at Trump har antydet et militært modsvar til angrebet.

Angrebet har midlertidigt ødelagt halvdelen af Saudi-Arabiens olieproduktion. Det er det største fald i olieproduktionen på verdensmarkedet nogensinde, skriver AFP.

/ritzau/Reuters