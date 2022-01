Olieudslip ud for Peru er dobbelt så stort som hidtil frygtet

Et udslip af olie ud for Perus kyst er langt værre end tidligere antaget.

Det oplyser Perus regering fredag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Et vulkanudbrud forrige weekend nær stillehavsnationen Tonga og en efterfølgende tsunami førte til udslip af olie fra et raffinaderi, der ejes af det spanske energiselskab Repsol.

Ifølge Perus miljøminister, Ruben Ramirez, svarer udslippet til næsten 12.000 tønder olie. Tidligere lød skønnet på omkring 6000 tønder. En tønde indeholder cirka 159 liter olie.

Repsol bekræfter, at tallet er højere end tidligere rapporteret, men selskabets estimat for omfanget af udslippet er lidt lavere end regeringens.

Perus præsident, Pedro Castillo, har kaldt hændelsen for en "økologisk katastrofe".

Olien har forurenet vand og strande langs Perus kyst ud mod Stillehavet. Flere steder er døde fugle og sæler skyllet op på land.

- Dette er den mest bekymrende miljøkatastrofe på den peruanske kyst i nyere tid, sagde Castillo få dage efter udslippet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Præsidenten mener, at ansvaret påhviler Repsol.

Tidligere fredag forbød en domstol i Peru fire direktører fra Repsol i at forlade landet de næste 18 måneder, mens miljøkatastrofen efterforskes.

Repsols øverste direktør i Peru risikerer en fængselsstraf på op til seks år, hvis han findes skyldig.

En talskvinde fra Repsol har tidligere sagt, at selskabet ikke er ansvarlig for udslippet. Hun beskylder i stedet den peruanske flåde for at have udsendt et tsunamivarsel for sent efter vulkanudbruddet i Tonga.

Udslippet skete, da et tankskib var i færd med at losse olie ved raffinaderiet, der ligger omkring 30 kilometer nord for hovedstaden Lima.

Ifølge Repsol blev tankskibet ramt af abnorme bølger udløst af vulkanudbruddet nær Tonga over 10.000 kilometer væk.

Oliepølen har siden spredt sig til omkring 140 kilometer nord for raffinaderiet.

/ritzau/