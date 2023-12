Omfang af vulkanudbrud i Island er faldet

Mandag morgen har himlen over det vestlige Island været malet orange af et vulkanudbrud.

Men nu er vulkanudbruddet faldende i volumen.

Det skriver det islandske medie RÚV.

En islandsk geolog, Magnús Tumi Guðmundsson, har fløjet over udbruddet tidligt tirsdag morgen.

Han fortæller, at omfanget af udbruddet er faldet - men at det ikke er overraskende. Der er stadig et betydeligt udbrud, og lavaen er meget aktiv.

- Udbruddet er en smule mindre nu, end det var i begyndelsen, siger også vulkanolog Ármann Höskuldsson til islandsk tv.

Forskere, der fløj over udbruddet i en kystvagthelikopter tirsdag morgen, siger, at den største aktivitet er tæt på midten af sprækken, der åbnede sig natten til tirsdag.

At udbruddet holder sig til midten af sprækken er godt for eventuelle skader, som udbruddet kan forårsage, fortæller geofysiker Björn Oddson til RÚV.

Han siger, at lavaen ikke strømmer mod Grindavík, og at udbruddet er rimeligt placeret, hvad angår skader.

Fiskeribyen Grindavík, som ligger lidt syd for der, hvor vulkanen er gået i udbrud, blev allerede evakueret, efter at den første mistænkelige seismiske aktivitet begyndte at vise sig.

Vindretningen er også gunstig ifølge en meteorolog, som det islandske medie har talt med.

Vulkanudbruddet begyndte på Reykjanes-halvøen omkring klokken ti i går aftes.

Sprækken er omkring fire kilometer lang.

I løbet af natten blev der erklæret undtagelsestilstand for civilbeskyttelse, og alle veje til Grindavík er lukket i de kommende dage, skriver RÚV.

Den populære turistattraktion Den Blå Lagune, som er en samling af geotermiske bade, er desuden blevet lukket.

Flyselskabet Icelandair har sagt, at som tingene ser ud, påvirker udbruddet ved Reykjanes ikke deres flyvninger.

Situationen bliver overvåget nøje, og de vil informere deres passagerer, hvis der sker ændringer.

