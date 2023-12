Omfattende russiske angreb på Ukraine fordømmes i FN

De mange russiske angreb på Ukraine fredag, der beskrives som de mest omfattende siden den russiske invasionskrig mod Ukraine blev indledt for snart to år siden, bliver fordømt af en række medlemslande i FN's Sikkerhedsråd.

- Desværre var de frygtelige angreb på Ukraine fredag kun de seneste i en række optrappede angreb fra Ruslands side, siger FN's vicegeneralsekretær Mohamed Khiari, som ledede mødet i New York sent fredag.

Ved de omfattende russiske angreb blev der affyret mindst 158 raketter og droner mod civile mål - blandt andet en fødeklinik, skoler, en ejendomsblok og forretningsgader. Mindst 30 mennesker blev dræbt.

Ved det ekstraordinært indkaldte møde i Sikkerhedsrådet fordømte FN's generalsekretær og en række vestlige lande de russiske angreb.

En højtstående amerikansk embedsmand kaldte de russiske angreb for "forfærdende".

- Angreb på civile og på civil infrastruktur er i strid med internationale humanitær ret. De er uacceptable og må indstilles med det samme, siger Khiari.

Rusland FN-ambassadør, Vasilij Nebenzia, hævder, at det var ukrainernes eget luftforsvar, som forårsagede død og ødelæggelse i Ukraine.

Ifølge det polske forsvar tyder alt på, at en russiske raket passerede gennem polsk territorium, inden den slog ned i Ukraine.

- I dag har Rusland ramt os med næsten alt, hvad det har i dets arsenal, hedder det i en udtalelse fra den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Ukraine og over 30 andre FN-medlemmer havde indkaldt hastemødet i Sikkerhedsrådet.

- 2023 ender lige så tragisk som det begyndte - med ødelæggende vold mod Ukraines befolkning, sagde Khiari i sin tale i Sikkerhedsrådet.

Han tilføjede, at ukrainerne endnu en gang er blevet tvunget til at fejre højtiden i beskyttelsesrum, og at ukrainerne må rydde ødelagte bygninger og begrave dræbte vinterkulden.

- I stedet for fred valgte præsident Vladimir Putin at ringe det nye år ind med et uhørt stort antal drone og raketangreb, sagde USA's FN-udsending John Kelley.

Kina fordømte ikke angrebene, men tog til orde for "en politisk løsning" på krigen i Ukraine.

/ritzau/AFP