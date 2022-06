Omfattende togstrejke kan ramme britisk økonomi hårdt

Over 40.000 ansatte ved de britiske jernbaner ventes at strejke tirsdag, torsdag og lørdag.

Storbritanniens største togstrejke i 30 år blev indledt tirsdag. Titusindvis af ansatte nedlagde arbejdet i en strid om lønninger og job, der kan føre til yderligere strejker og protestaktioner i de kommende måneder.

Fra tidligt på dagen samledes strejkende for at oprette afspærringer ved stationer, og tog stod stille og store stationer lå øde hen. London Underground metro var også overvejende lukket ned som følge af en separat strejke.

Premierminister Boris Johnson er under pres for at gøre mere for at hjælpe britiske husholdninger, som står over for den værste økonomiske krise og de største prisstigninger i årtier.

Johnson advarede tirsdag om, at strejken vil ramme erhvervslivet i en kritisk periode, hvor virksomheder og forretninger kæmper for at komme sig oven på pandemien.

Fagforeninger siger, at arbejdsnedlæggelserne kan blive begyndelsen på en "mismodets sommer", hvor også lærere, sanitetsarbejdere, læger og endog sagførere begynder at true med strejker på grund af voldsomt stigende priser på mad og benzin. Inflationen er oppe på 10 procent.

- Den britiske arbejder har brug for en lønstigning.

Det siger Mick Lynch, generalsekretær for transportfagforeningen Rail, Maritime and Transport Workers (RMT).

- De ansatte har brug for jobsikkerhed, anstændige forhold og betingelser og en reel god all round aftale. Hvis vi kan få det, så kan vi undgå de forstyrrelser, som vi har nu i den britiske økonomi, og som kan udvikle sig hen over hele sommeren.

Johnson siger, at fagforeninger skader de mennesker, som de påstår, at de hjælper.

Hans regering kritiseres af oppositionen for at afvise forhandlinger om striden. Minister siger, at fagforeningerne må forhandle med arbejdsgiverne og finde frem til nye aftaler og overenskomster.

Forhandlinger mellem transportforbundet RMT og togoperatørerne kollapsede mandag.

Parterne har været uenige om blandt andet løn og arbejdsforhold.

Strejken ventes at forårsage massive trafikale problemer, skriver nyhedsbureauet AFP. Blandt andet vil det besværliggøre transporten til musikfestivalen Glastonbury og til de britiske studerendes eksamener.

Togstrejken er den største i Storbritannien siden 1989.

/ritzau/Reuters