På grund af bekymringer over den nye Omikron-variant lukker Japan sine grænser for udlændinge fra tirsdag.

Omikron får Japan til at lukke grænserne for alle udlændinge

Japans regering lukker fra tirsdag landets grænser for alle udlændinge grundet Omikron-varianten af coronavirus.

Det bekræfter premierminister Fumio Kishida mandag eftermiddag lokal tid.

- Vi vil forbyde indrejse for udlændinge fra hele verden fra og med 30. november, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Japan har i forvejen strammet indrejsereglerne for rejsende, der for nylig har været i Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Sydafrika, Zambia og Zimbabwe.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rejsende herfra skal således tilbringe ti dage i isolation ved ankomst til Japan.

Det rapporterer Nikkei Asia.

Selv om det endnu er uvist, om eksisterende vacciner beskytter mod Omikron-varianten, så vil Japan som planlagt gå i gang med at give boosterskud i næste måned.

Det fortæller premierminister Fumio Kishida til NTV ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den nye variant af coronavirusset blev registreret for første gang i Sydafrika i sidste uge.

Varianten bærer navnet B. 1.1.529 eller Omikron. Den førte i flere lande straks til rejserestriktioner for personer fra Sydafrika og andre lande i det sydlige Afrika.

Også i Danmark, hvor Statens Serum Institut (SSI) i weekenden meddelte, at varianten var fundet i to personer indrejst med fly fra Sydafrika.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) giver Omikron grund til bekymring.

Den er hidtil bekræftet i blandt andet Australien, Canada og en række europæiske lande, herunder Holland, Tyskland, Belgien, Storbritannien, Tjekkiet og Italien.

Omikron adskiller sig fra de andre kendte varianter ved, at den har en anderledes overflade og flere mutationer.

Nærmere bestemt har Omikron-varianten 50 dokumenterede mutationer. 32 af dem er forbundet på en måde, så de hjælper virusset med at springe mellem mennesker. Det gør det mere smitsomt.

Ifølge WHO vil det tage dage eller muligvis uger at opnå en større forståelse for, hvor bekymrende den nye variant er.

/ritzau/