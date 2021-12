Risikoen for at blive smittet med coronavirus, efter at man har overstået en infektion, er højere med Omikron.

Omikron giver højere risiko for at blive smittet igen

Omikron giver højere risiko for at blive smittet igen sammenlignet med andre corona-varianter.

Det oplyser den sydafrikanske sundhedsstyrelse, NICD, ifølge Reuters torsdag aften.

Spredningen af Omikron-varianten har medført flere nedlukninger rundt omkring i verden. Blandt andet har Japan lukket sine grænser for udenlandske rejsende.

Alt imens har verden ventet på data, der kan sige noget om, hvor farlig den nye variant af coronavirus er.

Artiklen fortsætter under annoncen

NICD bekræfter, at Omikron-varianten er mindre følsom over for de antistoffer, der bliver dannet, når man har været smittet og er blevet rask igen.

Risikoen for at blive smittet igen er tre gange så høj som for Beta- og Delta-varianten, viser data fra NCID.

Det hører med til historien, at studiet er nyt og endnu ikke fagfællebedømt.

Selv om de nye data fra Sydafrika kan give anledning til bekymring, er det ikke kun dystre tal, der kommer fra landet torsdag.

For selv om Omikron-varianten har drevet en kraftig stigning i antallet af nye coronasmittede i Sydafrika, ser antallet af dødsfald og indlæggelser indtil videre ud til at stige mindre drastisk. Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Omikron-varianten udgør i øjeblikket cirka tre ud af fire nye smittetilfælde i Sydafrika.

Læge Mary Kawonga, som leder en lokal indsatsgruppe over for covid-19, siger, at Omikron-varianten har medført en stigning i antallet af smittetilfælde. Men, tilføjer hun:

- Antallet af indlæggelser stiger i langt lavere grad end nye smittetilfælde og i langt lavere grad end ved tredje bølge, siger hun til AFP.

Det er ifølge nyhedsbureauet, fordi en stor andel af de smittede er unge, der ikke er i lige så høj risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb med covid-19.

Torsdag viste tal fra Statens Serum Institut, at der i Danmark indtil videre er fundet 14 bekræftede smittetilfælde med Omikron-varianten.

Jens Lundgren, som er professor i infektionssygdomme på Københavns Universitet og overlæge på Rigshospitalet, siger til TV 2 News, at de foreløbige data fra Sydafrika ikke nødvendigvis fortæller hele historien.

- Det er meget foreløbige resultater.

- Vi snakker jo om, at der er 250 dokumenterede tilfælde i Sydafrika. Der er givetvis mange flere, men det er dét, som datagrundlaget i øjeblikket bygger på, og det er jo ikke særlig mange. Derfor må man være en lille smule forbeholden med det, siger han.

/ritzau/