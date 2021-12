Omikron sender Danmark på Israels røde coronaliste

Udbredelsen af ny variant får Israel til at sætte Danmark på listen over lande, der er rejseforbud til og fra.

Danmark, England og Belgien er søndag blevet tilføjet til listen over lande, som Israel indfører rejserestriktioner for på grund af høje coronasmittetal.

Det meddeler Israels sundhedsministerium.

Det skyldes "den betydelige spredning af Omikron-varianten" i de tre lande, siger Sharon Alroy-Pries, der er chef for folkesundhed ved Israels sundhedsministerium på et pressemøde ifølge Reuters.

Israels såkaldte røde liste omfatter lande, som israelere ikke må rejse til.

Hvis turen går den anden vej, skal rejsende fra de pågældende lande have en særlig tilladelse for at rejse ind i Israel.

I forvejen er der 49 lande på den røde liste, først og fremmest afrikanske lande.

Restriktionerne for Danmark, Belgien og England træder i kraft onsdag aften, meddeler sundhedsmyndighederne ifølge avisen Haaretz.

I forvejen er blandt andet Sydafrika, Botswana, Lesotho og flere andre lande i det sydlige Afrika sat på Israels røde liste. Det skete for to uger siden, efter at de første tilfælde af Omikron-varianten var opdaget af sydafrikanske forskere.

Omikron-varianten er også begyndt at sprede sig i Israel. Søndag lyder status, at der er bekræftet 55 tilfælde.

Det får myndighederne til at skærpe reglerne om, at man skal bære mundbind og vise coronapas mange steder.

Israel forsøger også at sætte fart på arbejdet med at få givet alle en tredje vaccination.

De rejserestriktioner, der nu er indført for blandt andet Danmark, er nødvendige for at undgå en ny nedlukning, mener den israelske sundhedsminister, Nitzan Horowitz.

- Der er intet, vi hellere vil, end at lade alt fortsætte med at holde åbent. Det er bedre at undgå ikkeessentielle flyvninger til udlandet, siger han ifølge Haaretz.

/ritzau/