Omikron-smitte får Johnson til at aktivere Englands plan B

England aktiverer den såkaldte plan B og indfører skærpede coronaregler.

Det siger den britiske premierminister, Boris Johnson, på et pressemøde onsdag aften.

Fra fredag vil der være krav om brug af mundbind de fleste offentlige indendørs steder, siger han.

På natklubber og andre steder med mange mennesker skal der vises coronapas.

Briterne opfordres til i højere grad at arbejde hjemme fra mandag.

De genindførte tiltag skal være med til at bremse den stigende smitte med Omikron-varianten, der breder sig i Storbritannien.

Om få uger kan halvdelen af alle coronatilfælde, man konstaterer i Storbritannien, være Omikron, lyder det fra sundhedsmyndighederne.

- Vi ved, at den skånselsløse logik ved eksponentiel vækst kan føre til en stor stigning i antal indlæggelser og derfor desværre også dødsfald, siger Johnson.

- Derfor er det nu passende og ansvarligt at gå til plan B i England, fastslår han.

Hidtil har det været hans regering, der beslutter, hvilke tiltag der skal gælde i England. De øvrige dele af Storbritannien - Skotland, Wales og Nordirland - beslutter selv, hvilke tiltag der skal gælde der.

På onsdagens pressemøde siger premierministeren også, at han ikke mener, at man kan blive ved med at indføre restriktioner, der forhindrer folk i at fortsætte med deres hverdag.

Det betyder blandt andet, at personer, der er nære kontakter til Omikron-smittede, ikke vil blive bedt om at gå i isolation. I stedet vil der blive foretaget daglige test af de nære kontakter.

- Men det vigtigste, vi alle kan gøre, er at blive vaccineret og at få et boosterstik, så snart det bliver vores tur, siger Johnson.

Han tilføjer, at de seneste tal fra sundhedsmyndigheder viser, at der er givet næsten 21 millioner såkaldte boosterstik. Det er en tredje vaccination, der skal styrke immuniteten mod coronavirus.

/ritzau/Reuters