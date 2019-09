To omkommer i vandmasserne under voldsomt uvejr i Spanien

Tre reddes op af rivende flod i Valencia. Uvejr vil fortsætte fredag, og Udenrigsministeriet advarer danskere.

Et stort område i det sydøstlige Spanien er i løbet af torsdag blevet ramt af regn i rekordmængder. Der meldes om betydelige ødelæggelser efter oversvømmelser, og mindst to mennesker er omkommet.

Den voldsomme regn er faldet ved Valencia og syd herfor.

En 51-årig kvinde og hendes 61-årige bror er fundet døde i en bil, som var væltet rundt af vandmasserne i Caudete cirka 100 kilometer syd for Valencia. Det skriver nyhedsbureauet Europa Press.

I Valencia skriver brandvæsnet på Twitter, at det er lykkedes at hive tre personer op af en rivende flod. To af dem var en 57-årig mand og hans 33-årige søn. Den tredje blev hevet op af en helikopter. Fire politifolk kom til skade under forsøget på at redde de tre personer.

Den spanske vejrtjeneste AEMET havde på forhånd advaret om, at regionen var i fare for at blive ramt af ekstreme regnmængder. Tjenesten forudså, at der på én time ville kunne falde op mod 90 millimeter regn og op mod 180 millimeter på et døgn.

Stormen vil i løbet af torsdag og fredag passere Valencia, Alicante og Murcia.

Udenrigsministeriets Borgerservice i Danmark har advaret om voldsomt uvejr i de tre byer og områderne omkring dem. Det hedder, at der er risiko for oversvømmelser på flere spanske turistmål.

- Følg de lokale myndigheders anvisninger, skriver Udenrigsministeriets Borgerservice.

Tidligere på ugen ramte et voldsomt uvejr Mallorca. Her var det med både tornadoer og oversvømmelser til følge.

/ritzau/AP