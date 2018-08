Omkomne ved brokollaps bliver begravet mens vreden vokser

Halvdelen af de pårørende til dem, der mistede livet, da en bro kollapsede, bliver væk fra statsceremoni.

Italien afholder lørdag en statsbegravelse for dem, der omkom, da en bro kollapsede i Genoa i Italien. Men flere end halvdelen af ofrenes familier er ikke til stede.

For nogen handler det om, at man hellere vil have en intim begravelse. Mens andre har annonceret en boykot.

- Det er staten, der har fremprovokeret det her. Lad dem ikke vise deres ansigter, samlingen af politikere er skamfuld, siger en mor til en af de unge omkomne til lokale medier ifølge AFP.

Italienske efterforskere undersøger, om broens kollaps, der skete tirsdag eftermiddag, skyldes manglende vedligeholdelse, fejl i designet eller noget tredje.

Den italienske premierminister, Giuseppe Conte, har dog allerede været ude og bebrejde Autostrade, der driver broen og flere af Italiens andre betalingsveje, i forbindelse med kollapset.

Få timer inden den officielle ceremoni gik i gang meddelte italienske medier, at der var fundet yderligere tre ofre i murbrokkerne. Det italienske nyhedsbureau Ansa har opjusteret dødstallet til 41 lørdag, skriver dpa.

Begravelsesceremonien begyndte klokken 11.30. Inden da havde flere tusinde sørgende sagt farvel til de kister, der var dækket af blomster.

- Jeg har mistet en ven, men jeg kom for alle ofrene, siger Nunzio Angone til AFP.

Blandt kisterne var en lille hvid, der tilhører en otteårig dreng, der blev fundet ved siden af sine forældre. En anden var dækket med det albanske flag, der er rødt med en sort ørn.

/ritzau/AFP/