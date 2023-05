Omkring 25 soldater fra Nato-styrke er såret i Kosovo

Omkring 25 soldater fra den Nato-ledede styrke KFOR er såret i sammenstød i det nordlige Kosovo mandag.

Det meddeler KFOR mandag aften, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Soldaterne, som er fra Italien og Ungarn, er blandt andet blevet forbrændt og har i nogle tilfælde fået knoglebrud.

En KFOR-styrke er sat ind for at holde utilfredse serbere væk fra tre rådhuse i det nordlige Kosovo, hvor der er indsat kosovoalbanske borgmestre.

Det betragter serberne som en provokation og har demonstreret i de pågældende byer.

Tidligere mandag samledes grupper af serbere i den lille by Zvecan, hvor flertallet af indbyggere er serbere. Her forsøgte de at trænge ind i byens rådhus.

En talsperson for Nato betegner det som "uprovokerede angreb" mod KFOR-soldater i det nordlige Kosovo.

- Sådanne angreb er helt uacceptable. Volden må stoppe omgående. Vi opfordrer alle sider til at afstå fra handlinger, der øger spændingerne yderligere, og til at indgå i dialog, lyder det i en skriftlig udtalelse fra Nato.

Serbernes utilfredshed bunder i et nyligt lokalvalg, som de boykottede.

Det betød, at etniske albanere sikrede sig valgsejren og dermed en række borgmesterposter på trods af en valgdeltagelse på sølle 3,5 procent.

I sidste uge indsatte Kosovos premierminister, Albin Kurti, officielt de albanske borgmestre.

