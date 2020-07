Omkring 30 millioner amerikanere får ikke nok mad

Mens Kongressen drøfter ny hjælpepakke, kæmper millioner af amerikanere med at få pengene til at slå til.

Knap 30 millioner amerikanere oplevede i forrige uge, at de ikke fik nok at spise.

Det anslår statistikmyndigheden U.S. Census Bureau på baggrund af tal fra den såkaldte Household Pulse Survey offentliggjort onsdag lokal tid.

Opgørelsen er et redskab til at få overblik over de sociale og økonomiske konsekvenser af coronakrisen for den amerikanske befolkning.

Tallet er det højeste, siden man begyndte at lave opgørelserne i slutningen af april.

Ifølge erhvervsmediet Bloomberg viser undersøgelsen, at omkring 23,9 millioner amerikanere "nogle gange ikke får nok at spise".

For yderligere omkring 5,42 millioner amerikanere gælder det, at de "ofte ikke får nok at spise".

Tallene kommer midt under en voldsom økonomisk tilbagegang, der har medført stor arbejdsløshed.

Millioner af amerikanere uden job har under coronakrisen fået en ekstraordinær støtte fra staten på 600 dollar - eller knap 3800 kroner - om ugen.

Ordningen står til at udløbe fredag i denne uge, mens der i Kongressen forhandles om nye hjælpepakker til enorme milliardbeløb.

Her er der under coronakrisen allerede vedtaget hjælpepakker for 3000 milliarder dollar svarende til knap 18.900 milliarder kroner.

Men forhandlingerne om en ny pakke, som kunne forlænge ordningen til de trængte amerikanere, går trægt.

- Jeg er ikke sikker på, at vi når frem til nogen form for omfattende aftale, siger stabschef i Det Hvide Hus Mark Meadows ifølge dpa onsdag lokal tid efter samtaler med topdemokraten Nancy Pelosi.

Republikanere har foreslået en ny hjælpepakke på 1000 milliarder dollar, hvor den ekstraordinære arbejdsløshedsunderstøttelse skæres til 200 dollar om ugen.

Men inden for partiet er der stor uenighed om behovet for en ny hjælpepakke, har Senatets flertalsleder Mitch McConnell ifølge Reuters sagt. Det skyldes bekymring for en stigende national gæld.

Demokraterne på den anden side mener, at det republikanske forslag er alt for lidt og vil have en pakke på 3000 milliarder dollar.

De seneste tal fra Household Pulse Survey tæller ugen frem til 21. juli.

De bygger på svar fra 86.792 respondenter, hvilket giver en usikkerhed for fødevaretallene på 0,5 procent med et konfidensinterval på 90 procent.

U.S. Census Bureau hører under det amerikanske handelsministerium.

/ritzau/