Omkring 30 personer er på danskerliste for Sudan

Omkring 30 personer er i øjeblikket registreret på Udenrigsministeriets danskerliste for Sudan.

Det oplyser ministeriet til DR.

- Vi følger situationen tæt for at kunne vejlede danskere i landet bedst muligt. Lige nu er opfordringen til danskere, at de skal opholde sig indendørs, skriver Udenrigsministeriet.

Ministeriet oplyser desuden, at Danmark ikke har en ambassade i Sudan og derfor har "begrænsede muligheder" for at hjælpe strandede danskere.

Formålet med at registrere sig på danskerlisten er at give Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte dig i en akut krisesituation i udlandet.

Det kan være i tilfælde af eksempelvis naturkatastrofer eller væbnet konflikt i det land, du opholder dig i. Registrering er et frivilligt tilbud.

Sudans stridende parter har den seneste uge stået bag voldsomme kampe i hovedstaden Khartoum. Her har der dagligt været skud og eksplosioner.

De seneste dage har der været flere forsøg på at holde våbenhvile. Indtil videre er våbenhvilerne dog ikke blevet overholdt, og kampene er fortsat.

Det var håbet, at den senest varslede våbenhvile skulle give indbyggerne i Sudan mulighed for at fejre eid efter flere dage med voldsom uro. Eid markerer slutningen på den muslimske fastemåned, ramadanen.

Sudans hær og RSF - Rapid Support Forces - stod bag et fælles militærkup i oktober 2021.

Siden kuppet for halvandet år siden har Sudan været ledet af et råd bestående af generaler. I centrum står general Abdel Fattah al-Burhan og general Mohamed Hamdan Dagalo, bedre kendt som Hemedti.

Abdel Fattah al-Burhan er leder af hæren og landets de facto-præsident. Hemedti er hans stedfortræder og leder af RSF.

Efter kuppet er parterne blevet uenige om, hvordan Sudan skal transformeres fra et militært styre til et civilt styre. Et af stridspunkterne er angiveligt, hvordan RSF skal integreres som en del af den sudanske hær.

Det er disse uenigheder, der har udløst urolighederne i Sudan.

