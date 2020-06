Omkring 7,3 million var på nedsat tid i Tyskland i maj

Økonomer: Nedsat arbejdstid er en livline på kort sigt, men fører til stigning i ledighed under lange kriser.

Antallet af personer, som arbejder på nedsat tid i Tyskland, er steget til omkring 7,3 millioner personer.

En måling foretaget af det økonomiske institut Ifo i München viser, at coronaviruspandemien berører alle sektorer i den tyske økonomi.

Under finanskrisen i maj 2009 var omkring 1,5 millioner ansatte på nedsat tid i Tyskland ifølge tal fra Ifo.

Tyskland har udarbejdet en model for korttidsarbejde, som kaldes kurzarbeit. Her kompenserer den tyske stat for en stor del af de ansattes lønninger, hvis en arbejdsgiver bliver nødt til at skære i løn- og arbejdstid under en krise.

Ifos økonomer har tidligere kaldt nedsat arbejdstid en livline for virksomheder og deres ansatte, men hvis aktivitet og dynamik i økonomien ikke kommer tilbage forholdsvist hurtigt, så vil en stor stigning i arbejdsløsheden være uundgåelig ifølge instituttet.

Under pandemien har over 97 procent af alle virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen og 94 procent af virksomhederne i bilindustrien og alle deres underleverandører benyttet sig af kurzarbeit.

Andre industrier og sektorer har også reduceret arbejdstiden på forskellige niveauer.

Sidst i 2009 var ledigheden i Tyskland lavere end et år tidligere, mens den var fordoblet i USA i samme periode.

Det anerkendte tyske erhvervstillidsindeks fra Ifo-instituttet viste tidligere i denne måned tegn på fremgang i økonomien.

- Efter at forbundsrepublikken er kommet gennem de værste faser med nedlukning af samfundet under coronakrisen, er der tegn på lys for enden af tunnelen, sagde Ifo-økonomen Klaus Wohlrabe.

Efter rekordhøje dramatiske fald i april er der tegn på ny optimisme i maj efter en gradvis normalisering, hed det.

Forbundskansler Angela Merkels regering har godkendt en historisk hjælpepakke på 750 milliarder euro (knap 5593 milliarder kroner).

Der er i dag 182.028 bekræftede coronatilfælde i Tyskland. Der er 8522 registrerede dødsfald med coronavirus.

/ritzau/Reuters