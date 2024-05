Omkring 80.000 mennesker er flygtet fra Rafah

Siden israelske styrker den 6. maj begyndte at optrappe militære angreb mod området ved Rafah i det sydlige Gaza, er omkring 80.0000 mennesker flygtet fra byen, rapporterer FN-organet UNWRA på den sociale platform X.

Organisationen advarer om, at belastningen på disse familier er uudholdelig, og at de ikke har nogen trygge steder at søge tilflugt.

Rafah har de seneste måneder huset over en million internt fordrevne flygtninge fra Gaza. De er flygtet fra det israelske militær de nordlige dele af enklaven.

Det israelske militær koncentrerede et stort antal soldater og kampvogne nær Rafah og åbnede ild tæt på et bebygget område.

USA's præsident, Joe Biden, truede torsdag med at standse dele af våbenforsyninger til Israel, hvis landet gennemfører en invasion af Rafah.

Biden sagde, at USA vil fortsætte med at levere forsvarsvåben til Israel, inklusiv til landets luftværn "Iron Dome", der bruges til at afværge luftangreb. Men hvis Israel udfører en invasion i Rafah, stopper leverancen af andre våben.

Ifølge den amerikanske præsident er Israel endnu ikke er gået ind i tætbefolkede områder i Rafah, selv om Israel har indledt militære operationer i området.

USA har historisk forsynet Israel med store mængder af militær bistand, og den forsyning er fortsat efter 7. oktober, hvor den militante Hamas-bevægelse udførte et angreb i Israel, der kostede flere end 1100 mennesker livet, mens hundredvis blev bragt tilbage til Gazastriben og holdt som gidsler.

Israelske modangreb har siden dræbt flere end 34.000 mennesker i det palæstinensiske område.

/ritzau/Reuters