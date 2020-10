Områder i det centrale Paris evakueret efter bombealarm

I Tyrkiet og i dele af den muslimske verden fortsætter protestaktioner mod Frankrig.

Området omkring Triumfbuen i det centrale Paris blev tirsdag evakueret på grund af en bombealarm. Det oplyser en talsmand for politiet i den franske hovedstad til Reuters.

Metrostationer i området er også blevet evakueret. Også parken omkring Eiffeltårnet blev kortvarigt evakueret.

Der har været flere falske bombealarmer i Frankrig i den seneste tid. I sidste uge blev hovedbanegården i Lyon evakueret og for en måned siden blev Eiffeltårnet lukket på grund af en bombetrussel.

Frankrig er i forhøjet alarmberedskab efter en 18-årig muslimsk mand halshuggede en lærer i en Paris-forsat tidligere i denne måned. Drabet var en reaktion på, at lærere havde vist tegninger af profeten Muhammed i undervisningen.

I Tyrkiet og i dele af den muslimske verden har der i de seneste døgn været protestaktioner mod Frankrig. Der opfordres blandt andet til at boykotte franske varer. Demonstranterne brænder samtidig en figur af, som skal ligne præsident Emmanuel Macron.

Fra andre steder i den muslimske verden lyder der tirsdag nye krav om en boykot af Frankrig.

Ifølge politiet i Bangladesh deltog 40.000 mennesker tirsdag i en demonstration i Dhaka, der er organiseret af et islamisk parti. Demonstranterne blev stoppet af betjente i kampudstyr, før de nåede helt frem til den franske ambassade i byen.

Præsident Macron har sagt, at han "ikke vil tage afstand til karikaturtegningerne".

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har stillet sig i spidsen for en kampagne mod Frankrig. Han sagde i weekenden, at Macron burde "mentalundersøges".

Det sker efter, at den franske leder har sagt, at islam i dag er en religion, som er i krise over hele verden. Macron har gjort det klart, at Frankrig skal styrke sekularismen i landet så politiske forhold kan diskuteres uafhængigt af religion. Han har advaret om, at der er "islamisk separatisme" i landet.

/ritzau/Reuters