Omstridt miljøaktivist er kommet til Færøerne trods forbud

Den radikale miljøaktivist Paul Watson er søndag vendt tilbage til Færøerne. Dermed trodser han et forbud mod at bevæge sig inden for den færøske 12 sømilegrænse.

Det oplyser Michael Boolsen, som er politidirektør hos Færøernes Politi.

- Det har vi dokumenteret, og det vil vi selvfølgelig reagere på, siger han søndag aften.

Færøernes Politi er ved at undersøge, hvordan overtrædelsen af forbuddet skal håndteres.

Canadiske Paul Watson var medgrundlægger af miljøorganisationen Greenpeace, som blev stiftet i 70'erne. Efter et internt opgør om mål og midler blev forholdet mellem Paul Watson og Greenpeace brudt.

Greenpeace har tidlige udtalt, at organisationen tager klar afstand fra Paul Watsons metoder.

Miljøaktivisten og hans organisation, Sea Shepherds, er kendt for at benytte kontroversielle metoder mod blandt andet hval- og grindefangst.

Organisationen har før gjort brug af strømpistoler og stinkbomber.

Ifølge Michael Boolsen har Paul Watson udtalt til det færøske medie KVF, at han er kommet til Færøerne for at forstyrre grindefangsten.

/ritzau/