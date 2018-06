Omstridt norsk politiker kaldes løgner i fem aviser

Sylvi Listhaug, medlem af Fremskrittspartiet, beskyldes for at lyve og trække den offentlige debat ned.

Sylvi Listhaug, som er tidligere norsk justits- og migrationsminister og medlem af Stortinget, bliver udpeget som en løgner af fem af Norges førende aviser.

På lederplads skriver aviserne Aftenposten, Verdens Gang, Dagsavisen, Nationen og Stavanger Aftenblad, at Listhaug spreder propaganda og gør den offentlige debat beskidt.

Baggrunden er et Facebook-indlæg, hvor Listhaug skrev om 60 ældre, som blev tvunget til at flytte fra ældreboliger til et mere moderne byggeri med private rum og bad.

- Arbeiderpartiet og Oslo byråd smed de ældre ud af St. Halvardshemmet. Beboerne og pårørende græd. Nu anvendes hjemmet til overnatninger for romaer. Har de ingen skam!?, skriver Listhaug, som er fremtrædende medlem af Fremskrittspartiet.

Aviserne påpeger blandt andet, at de omtalte ældreboliger ikke er kommunale, hvilket Listhaug har påstået.

Det bliver også påpeget, at Listhaug selv mente, at alle ældreboliger skal have bad, da hun var ansvarlig for ældrespørgsmål i Oslo. Det er denne regel, som har ført til flytningen af de ældre.

Listhaug gik af som minister i marts, efter at hun havde fået et mistillidsvotum som minister. Dette skete efter et andet stærkt kritiseret Facebook-indlæg om terrorisme, som hun havde skrevet.

Avisen Nationen skriver, at Listhaug "digter og forvrænger", og avisen anklager den tidligere justitsminister for at komme med "et populistisk udspil".

- Hvor uanstændig kan politik blive under statsminister Erna Solbergs vinger?, spørger avisen retorisk.

Avisen VG skriver, at hver sætning i Lishaugs indlæg er rigtige "i og for sig", men at Listhaug formulerer sig "mod bedre vidende", og at hun er "groft misvisende" i det, som hun har skrevet.

/ritzau/NTB