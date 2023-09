Omtalt bandeleder står over for mulig udlevering til Sverige

Den svenske bandeleder Rawa Majid står muligvis til at miste sit tyrkiske statsborgerskab på grund af en igangværende juridisk proces om dokumentforfalskning.

Skulle det ske, sandsynliggøres hans udlevering til Sverige, som har efterlyst ham internationalt i forbindelse med flere drabs- og narkosager.

Det skriver Sveriges svar på DR, SVT.

Rawa Majid, der er kendt som "den tyrkiske ræv", er leder af det kriminelle netværk Foxtrot.

Netværket er forbundet med en række højt profilerede drab i Sverige, hvor omfattende bandekriminalitet på det seneste er kommet i fokus.

Den svenske regering indkaldte mandag til krisemøde, efter at syv personer var blevet skuddræbt på lidt over en uge.

Det har fået chefen for efterretningstjenesten i den svenske region midt, Jale Poljarevius, til at advare om, at Sverige ikke har været så farligt at befinde sig i, som det er nu, siden Anden Verdenskrig.

Rawa Majid er opvokset i svenske Uppsala, men han fik statsborgerskab i Tyrkiet efter at have foretaget en række investeringer i landet. På den måde er han blevet beskyttet mod udlevering til Sverige.

I Tyrkiet lever Rawa Majid ifølge SVT under et helt andet navn, nemlig Miran Othman.

Det stammer fra et irakisk pas, der ifølge mediet er blevet brugt som grundlag for hans tyrkiske identifikationspapirer og statsborgerskab.

Det er i den forbindelse, at han anklages for dokumentfalsk.

Hovedpersonen afviser ifølge SVT anklagerne og siger, at han lovligt har ændret sit navn i Irak på grund af en arvestrid.

Henrik Söderman, en af de svenske anklagere, der arbejder med en sag, hvor Rawa Majid er involveret, siger til SVT, at det vil blive nemmere at få ham udleveret, hvis han mister sit tyrkiske statsborgerskab.

- Han er stadig efterlyst internationalt, og skulle den hindring forsvinde, så er det i hvert fald en hindring mindre, siger han.

I løbet af 2022 blev 63 personer skuddræbt i Sverige sammenlignet med 45 året før.

Mange af drabene involverer unge mennesker fra især udsatte forstæder som netop Uppsala.

I Danmark blev der blot skuddræbt otte personer i 2022.

Blandt de seneste ofre drab er en kvinde i 60'erne, som blev skudt og dræbt i Uppsala. Hun var angiveligt mor til en af Rawa Majids rivaler.

Bandelederens svigermor blev der efterfølgende også skudt imod. Hun overlevede dog.

/ritzau/TT