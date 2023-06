Omtrent 70 danskere befinder sig i Rusland og skal passe på

Omkring 70 danskere befinder sig netop nu i Rusland, hvor soldater fra Wagner-gruppen lørdag bevæger sig mod den russiske hovedstad, Moskva, for ifølge gruppens leder at vælte Ruslands militære ledelse.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en mail til Ritzau.

Det faktiske tal kan både være højere og lavere, og derfor skal det tages med forbehold, lyder det.

Udenrigsministeriet er i tæt dialog med dets partnere, og man overvejer løbende, om rejsevejledningen skal opdateres. Det er dog ikke sket endnu, lyder det lørdag eftermiddag.

Ministeriet opfordrer fortsat danskere til at holde sig indendørs og holde sig opdateret omkring situationen.

Konflikten i Rusland kulminerede for alvor, da Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, fredag aften beskyldte det russiske forsvar for at have bombet Wagner-gruppens positioner i Ukraine. Her kæmper de ellers side om side.

Forsvarsministeriet i Rusland afviste beskyldningerne kort efter.

Wagner-chefen svarede igen ved at flytte sine soldater tilbage over grænsen til Rusland.

Her har de ifølge det britiske forsvarsministerium nu kurs mod Moskva.

Guvernøren i den russiske region Lipetsk har bekræftet, at Wagner-styrker er i regionen, der ligger omkring 400 kilometer syd for Moskva, skriver AFP.

/ritzau/