Onsdagen time for time

* Klokken 12:00 lokal tid:

Donald Trump holder tale foran tusindvis af støtter i en park nær Det Hvide Hus og gentager påstande om, at valget er blevet stjålet fra ham.

* Klokken 13:00:

Vicepræsident Mike Pence oplyser, at han ikke vil stå i vejen for den officielle udnævnelse af Joe Biden som præsident. Kort tid efter begynder Kongressen arbejdet med at bekræfte Bidens sejr.

* Klokken 14:00:

Trump-støtter begynder at bryde igennem barrikaderne omkring kongresbygningen.

* Klokken 14:20:

Senatet standser arbejdet. Medlemmer og Mike Pence bliver evakueret.

* Klokken 14:50:

Politiet bekræfter, at der er blevet affyret skud og tåregas inde i kongresbygningen.

* Omkring klokken 15:00:

Borgmesteren indfører udgangsforbud i Washington D.C. fra klokken 18 for at få styr på optøjerne.

Omkring dette tidspunkt kan Trump-støtter ses vandre frit rundt i Kongressen.

* Klokken 15:40:

200 soldater fra Nationalgarden i Virginia bliver sendt til Washington D.C.

* Klokken 16:05:

Joe Biden siger i en erklæring, at USA's demokrati er under angreb. Han opfordrer Trump til at bede demonstranterne om at stoppe.

* Klokken 16:17:

Trump gentager i en video på Twitter påstande om valgsvindel, men beder sine støtter om at trække sig fredfyldt tilbage. Han siger, at han "elsker" og "forstår" dem, der demonstrerer. Videoen bliver slettet af Twitter for at bidrage til vold.

* Klokken 17:40:

Embedsmænd oplyser, at kongresbygningen er sikret.

* Klokken 20:00:

Kongressen genoptager arbejdet.

Kilder: ABC News, National Post.

/ritzau/