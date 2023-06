Op mod 500 tog del i tysk kæmpeslagsmål

Omkring 80 mennesker blev på kort tids involveret i et kæmpeslagsmål fredag aften i byen Essen i det vestlige Tyskland.

Flere personer blev såret - heriblandt to politibetjente. Optøjerne opstod uden for en restaurant, og dusinvis af tilfældige tilskuere blev hurtigt inddraget i slåskampe. Der blev senere fundet knive og jernstænger på stedet.

En stor politistyrke og en helikopter blev indsat for at få standset kampene, som politiet mener havde rod i et bandeopgør.

Der er ikke offentliggjort detaljerede oplysninger om, hvem der var involveret i opgøret. Politiaktionen blev først afsluttet tidligt lørdag morgen.

Adskillige personer blev såret og bragt på hospitalet, men der er ingen detaljerede oplysninger.

Politiet i Essen er ved at undersøge om masseslagsmålet har forbindelse til lignende uroligheder fredag aften i Castrop-Rauxel, som ligger 30 kilometer fra Essen. Her var der også adskillige sårede.

Dagbladet Bild skriver, at der var tale om en brutal optrapning af en fejde mellem to bander eller klaner. Bild skriver, at politiet ikke tidligere har oplevet en så voldsom optrapning af et slagsmål.

Der var ifølge Bilds oplysninger først tale om konflikt mellem en syrisk og libanesisk familie i Castrop-Rauxel, hvor unge var kommet op at slås torsdag. Her skal en ung person være blevet livsfarligt såret.

Konflikten blev i det følgende døgn optrappet, og kom fredag aften til at inddrage over 500 personer.

Myndighederne frygter, at det kommer til nye voldsomme sammenstød i Essen eller nærliggende byen i weekenden. Essen ligger i delstaten Nordrhein-Westfalen og har godt 583.000 indbyggere.

/ritzau/dpa