Op mod 6000 russere kommer dagligt til Georgien

Antallet af russiske statsborgere, som ankommer til Georgien daglig, er blevet fordoblet, siden præsident Vladimir Putin i sidste uge gav ordre til en delvis mobilisering.

- For fire eller fem dage ankom der dagligt mellem 5000 og 6000 russere til Georgien. Antallet er nu vokset til 10.000 dagligt, siger Georgiens indenrigsminister, Vakhtang Gomelauri.

Mange russiske mænd, som er omfattet af værnepligt, forlader landet for at undgå at blive indkaldt til militærtjeneste, fordi de frygter at blive sendt til krigen i Ukraine.

Georgien - og navnligt hovedstaden Tbilisi - er blevet et centrum for russere på flugt fra deres land, efter at Rusland invaderede Ukraine 24. februar.

I løbet af de første fire måneder af krigen tog næsten 50.000 russere til Georgien, hvor de kan opholde sig et år uden visum. Det oplyste det statistiske kontor i den lille republik ved Sortehavet i juli.

Over 40.000 andre flygtede i samme periode til Armenien, som heller ikke har krav om visum for russere.

Tirsdag oplyste indenrigsministeriet i en russiske region nær grænsen til Georgien, at omkring 5500 biler holder i kø ved grænsen til Georgien.

De mange tusinde russere har vakt blandede følelser hos georgierne, som har russernes invasion af deres land i 2008 i smertelig erindring.

En fem dage lang krig sluttede med, at to separatistiske regioner i Georgien blev anerkendt som uafhængige af en lille kreds af lande herunder Rusland, efter en våbenhvile var kommet i stand efter EU-mægling.

/ritzau/AFP