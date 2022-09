Op til 23 ugandere kan være døde af ebola på en uge

13 personer, der er bekræftet smittet med ebolavirus, er mandag indlagt på et hospital i Uganda, oplyser WHO.

Uganda er ramt af et udbrud af ebolavirus, der sandsynligvis har kostet 23 mennesker livet på en uge.

Det skriver Verdenssundhedsorganisationen (WHO) i en pressemeddelelse.

5 af de 23 dødsfald er blandt personer, der var bekræftet smittet med ebola, mens resten sandsynligvis var smittet.

Til og med 25. september er der fundet 18 bekræftede tilfælde og 18 sandsynlige tilfælde i tre forskellige regioner i Uganda.

13 personer, der er bekræftet smittet med virusset, er indlagt på hospitalet.

20. september erklærede ugandiske myndigheder, at der var et udbrud af ebola i landet.

Det skete, efter at en 24-årig mand 11. september udviklede en lang række symptomer. Blandt symptomerne var høj feber, opkast med blod og diarré.

19. september blev det bekræftet, at manden var smittet med ebolavirus. Han døde samme dag.

Udbruddet menes at være startet i regionen Mubende i starten af september, siger ugandiske myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ebolatilfældene er forårsaget af den type af ebolavirus, der kaldes sudan.

WHO oplyser ifølge Reuters, at sudan-varianten er mindre smitsom og mindre dødelig sammenlignet med tidligere udbrud, der har været af varianten zaire.

Den variant kostede tæt på 2300 mennesker livet under en epidemi, der fra 2018 til 2020 hærgede i Den Demokratiske Republik Congo.

Regionen Mubende i Uganda, der i øjeblikket er hårdest ramt af udbruddet, har ingen internationale grænser.

På trods af det kan det dog ikke udelukkes, at virusset spreder sig til andre lande på grund af personer, der rejser ud af landet fra Mubende, skriver WHO.

WHO vurderer dog stadig, at risikoen for spredningen på både regionalt og globalt niveau er lav.

Ebola udløser diarré, opkast, feber og blødninger. Det smitter via kropsvæsker.

Det yderst smitsomme og dødelige virus kostede over 11.000 mennesker livet under et udbrud i Vestafrika fra 2014 til 2016.

Ifølge WHO i Afrika er Uganda godt rustet til at håndtere et ebolaudbrud.

/ritzau/