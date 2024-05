OpenAI planlægger at offentliggøre Google-konkurrent

Virksomheden OpenAI har mandag planer om at offentliggøre en søgemaskine, som gør brug af kunstig intelligens.

Det siger to unavngivne kilder med kendskab til sagen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er første gang, at en mulig dato for offentliggørelse er kommet frem i offentligheden.

Bloomberg og mediet The Information har tidligere skrevet, at OpenAI arbejder på en søgemaskine, som potentielt kan konkurrere med Alphabet's Google og Perplexity, som er en kapitalstærk AI tech-startup.

Artiklen fortsætter under annoncen

OpenAI har ikke kommenteret på meldingerne om den mulige dato for offentliggørelse.

Hvis offentliggørelsen mandag holder stik, sker det dagen før Googles årlige konference for softwareudviklere i byen Mountain View i den amerikanske delstat Californien.

Det forventes, at Google under konferencen vil afsløre en ny form for kunstig intelligens i dets produkter.

OpenAI's søgemaskine er en udvidelse af dets ChatGPT-produkt. Det vil gøre ChatGPT i stand til at trække information direkte fra internettet og inkludere henvisninger til, hvor informationerne kommer fra, skriver Bloomberg.

ChatGPT er OpenAI's chatbot, som bruger AI til at skabe menneskelignende svar på spørgsmål og andre tekstbidder.

ChatGPT er længe blevet kaldt et alternativ til de klassiske søgemaskiner. Dog har teknologien haft problemer med at levere præcis information fra internettet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hos Microsoft har man allerede implementeret en lignende teknologi med søgemaskinen Bing Chatbot, som bruger teknologi fra ChatGPT.

IT-virksomheden Microsoft har investeret mange milliarder i OpenAI.

Tech-startuppen Perplexity er drevet af en tidligere ansat i OpenAI. Perplexity har vundet gehør ved at tilbyde en løsning, der indeholder henvisninger til, hvor dets informationer kommer fra samt billeder og tekst.

Perplexity har 10 millioner månedlige brugere, ifølge et blogpost fra virksomheden i januar.

/ritzau/Reuters