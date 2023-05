Operahuset i Sydney bliver ikke lyst op til Charles' kroning

Operahuset i Sydney i Australien bliver ikke lyst op i forbindelse med kroningen af den britiske kong Charles lørdag.

Det oplyser en talsperson for delstaten New South Wales, som er den stat Sydney ligger i.

Operahuset bliver ellers jævnligt lyst op for at markere forskellige begivenheder.

Kong Charles er Australiens monark, men monarkiets rolle er kontroversiel i Australien.

Artiklen fortsætter under annoncen

- New South Wales' regering mener at have ramt den rette balance mellem at møde befolkningens forventninger i forhold til at fejre begivenheden, men samtidig også være opmærksom på det offentlige forbrug, lyder det fra en talsperson fra delstatsregeringen.

Mange offentlige bygninger vil blive oplyst i forbindelse med kroningen, herunder parlamentsbygningen i hovedstaden Canberra.

Operahuset blev oplyst sidste år, da dronning Elizabeth døde, men vil altså ikke gentage dette.

Ud over Australien er kong Charles også monark i nabolandet New Zealand samt 12 andre lande udenfor Storbritannien. Hans rolle er i de lande dog primært ceremoniel.

Kroningen vil foregå i Westminster Abbey i den britiske hovedstad, London, hvor kroningsceremonien skal foregå klokken 10.

Der vil være gæster fra hele verden. Heriblandt statsledere, religiøse ledere, nobelprismodtagere og medlemmer af den kongelige familie.

Fra Danmark deltager kronprins Frederik og kronprinsesse Mary.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dronning Margrethe har meldt afbud til kroningen, fordi hun ifølge kongehuset fortsat er i gang med genoptræning efter en rygoperation 22. februar.

Ved dronning Elizabeths begravelse i september sidste år deltog dronning Margrethe og kronprinsen, hvor de sad på allerforreste række i kirken.

Kong Charles har med invitationerne af de udenlandske kongehuse allerede sat sit eget præg på ceremonien.

Da den tidligere britiske regent, nu afdøde dronning Elizabeth, blev kronet i 1953, var det således ikke kong Frederik og dronning Ingrid, der deltog.

Det gjorde i stedet kongens fætter prins Axel og hans hustru, prinsesse Margaretha.

/ritzau/Reuters